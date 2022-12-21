Депутаты выбрали нового главу района в Челябинске

Главой Калининского района Челябинска избран Владимир Шамне.

Напомним, конкурсная комиссия признала победителями конкурса на пост главы Калинского района трех кандидатов: и.о. главы администрации Владимира Шамне, первого заместителя главы Курчатовского района Константина Матыгина и депутата от партии "Справедливая Россия" Дмитрия Иванова.

Большинством голосов депутаты избрали Шамне новым руководителем района.

23 ноября глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник ушел в отставку. Он руководил администрацией района с декабря 2011 года. И.о. руководителя района был назначен экс-вице-мэр города Владимир Шамне.