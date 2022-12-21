21 Декабря 2022
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Политика Москва
Фото: скриншот трансляции с youtube-канала &quot;Украина • РУ&quot;

Собянин объяснил, почему только власти могут устраивать массовые мероприятия в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил продолжающий действовать запрет на митинги в столице. Градоначальник заявил, что сейчас массовые акции под запретом из-за санитарных требований времен пандемии.

Интересно, что акций, организуемых властями, это не касается, поскольку на них противоэпидемические меры контролировать проще: "Государственные мероприятия - под эгидой органов государственной власти - обеспечивают достаточный контроль и ответственность за проведение такого рода мероприятий с точки зрения санитарных требований, что невозможно добиться при проведении каких-то других мероприятий, которые невозможно контролировать ни по численности, ни по форме проведения".

Собянин верит, что "наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы".  

Теги: массовые мероприятия, москва, сергей собянин



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