21 Декабря 2022
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Фото:Накануне.RU

"Лукойл" не будет поставлять нефтепродукты на Украину

"Лукойл" не имеет никаких контрактов на поставки своих нефтепродуктов на территорию Украины, завод компании в Болгарии поставляет нефтепродукты на внутренний рынок страны и в рамках квот на экспорт.

""Лукойл" не имеет никаких контрактов на поставки своих нефтепродуктов на территорию Украины. Продукция завода в Бургасе будет реализовываться на внутреннем рынке Болгарии и по другим доступным направлениям в рамках квот экспорта в третьи страны, установленных в девятом санкционном пакете ЕС", - сказал ТАСС главный исполнительный директор компании Вадим Воробьев, комментируя информацию о том, что в девятом санкционном пакете ЕС прописано разрешение на экспорт нефтепродуктов российского происхождения из стран Евросоюза на Украину.

Отвечая на вопрос о поставках по нефтепроводу "Дружба", Воробьев отметил, поставки по нефтепроводу осуществляет ряд российских компаний, так как на сегодня эмбарго не распространяется на трубопроводные поставки.

"После реализации эта нефть и выработанные из нее нефтепродукты (по аналогии с поставляемым в ЕС российским газом и продукции из него) уже не принадлежат российским компаниям", - добавил Воробьем.

Теги: Лукойл, нефтепродукты, Украина



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