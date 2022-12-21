Самым "полезным" депутатом Госдумы назван Александр Хинштейн

Политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин составили ежегодный рейтинг полезности депутатов Госдумы. В тройку лидеров вошли "единороссы" и представитель ЛДПР.

Лидируют председатели комитетов. Самым полезным назван Александр Хинштейн, представитель "Единой России", председатель думского комитета по информполитике. Он был автором и соавтором ряда громких законов, из последнего – закон о запрете ЛГБТ-контента.

Второе место у его однопартийца Андрея Макарова, он возглавляет бюджетный комитет и всегда в фокусе внимания, когда речь заходит об обсуждении главного финансового документа (его как раз недавно приняли).

Третье место у главы комитета по соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, он представляет ЛДПР. Нилов также был соавтором ряда ярких инициатив.

Также в первую десятку рейтинга попали Павел Крашенниников, Андрей Картаполов, Анна Кузнецова, Виталий Милонов, Виктор Володацкий, Петр Толстой и Адам Делимханов.