Вице-губернатор Петербурга Поляков продолжает реализовывать коррумпированные схемы отмывки средств?

21 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Поляков продолжает реализовывать коррумпированные схемы отмывки средств?

Амбиции Полякова простираются далеко за пределы вице-губернаторства в Смольном. Стремительная карьера при Александре Беглове, раскрутка собственного Telegram-канала и постоянные упоминания в СМИ явно показывают, что его устремления простираются далеко за пределы города. Впрочем, даже на нынешнем посту Поляков проворачивает весьма сомнительные схемы и попадает в неприятные истории – только вчера он оказался в центре скандала с захоронением погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга предъявил иски почти на 300 миллионов рублей к основателю группы компаний «Единые решения» Владимиру Артееву и его коллеге Сергею Григорьеву из-за нарушений при исполнении государственных контрактов и нелегального обогащения. Примечательно, что владельцем группы компаний был нынешний вице-губернатор Кирилл Поляков, который каким-то образом избежал уголовной ответственности.

Упомянутый сговор чиновников и девелоперов называют «самой беззастенчивой аферой» в истории Смольного. Крупнейший строительный холдинг использовал связи с чиновниками для получения государственных контрактов – ни один из них в итоге не выполнили.

Тогдашний спикер областного парламента Кирилл Поляков приобрел пакет голосующих акций «Единых решений» еще в 2007 году. Группой компаний руководил брат Владимира Артеева — Андрей. В 2012 году Андрей Артеев устроился в Смольный на пост главы Комитета по строительству Санкт-Петербурга, где проработал до августа 2013 года. Позже он заявил журналистам, что попал в «Единые решения» не по протекции брата, а лично по приглашению Кирилла Полякова.

Стоит подчеркнуть, что Владимира Артеева в итоге признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам тюрьмы. На его «счету» непостроенные поликлиники, детские сады, школы и санатории. Следователи подсчитали, что с 2013 по 2015 годы Артеев лишил бюджета Санкт-Петербурга при исполнении девяти контрактов свыше 400 миллионов рублей. Полякову тогда по неведомым причинам удалось избежать уголовной ответственности. Более того, он продолжил движение по карьерное лестнице, работая в команде губернатора Александра Беглова.

Сомнительный шлейф, связанный с «серыми» схемы продажи билетов на общественный транспорт и оплату парковок Петербург, а также банкротством с признаками рейдерского захвата «Метростроя», удивительным образом лишь приблизили Полякова к Беглову. Соратник нынешнего губернатора в неспокойные 90-е годы работал в различных «бизнес-структурах» Санкт-Петербурга. Политикой он занялся лишь в 2003 году. Сперва он стал председателем Заксобрания Ленобласти, а затем возглавил «Дирекцию по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». В определенных кругах Полякова до прихода к власти в Петербурге называли «директором дирекции», поскольку никто не понимал, чем именно занимается эта новая структура.

Хоть у Полякова и нет профильного образования в транспортной сфере, опыт лоббирования чужих интересов у него колоссальный. Например, во время председательствования в Заксобрании Ленобласти его работа была тесно связана с интересами «водочного короля» Александра Сабадаша. Интересно, что политическая карьера Полякова резко пошла в гору, когда Сабадаш получил свой первый тюремный срок, окончательно она расцвела – при правлении Александра Беглова

Полякова связывают и с развалом старейшего предприятия Санкт-Петербурга «Метростроя». Созданная вместо него структура «МССС» оказалась «мертворожденной»: затраты на нее растут с каждым месяцем, однако новых станций метро в Петербурге не появляется.

Отдельно стоит упомянуть и разработанную Поляковым «Новую модель транспортного обслуживания», которую запустили в Санкт-Петербурге 1 апреля. По мнению петербуржцев, реформа оказалась провальной: власти упразднили маршрутные такси, ввели неудобную систему оплаты проезда и существенно увеличили время ожидания подходящего транспорта.

Накануне вице-губернатор влип в ещё один скандал, связанный с захоронением погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова. Он предложил придать его земле не на Аллее славы, где похоронены другие военнослужащие, а на Аллеи Доблести. Позже выяснилось, что речь о неблагоустроенном участке, который находится на отшибе.

Хоть амбиции Полякова и простираются далеко за пределы Санкт-Петербурга, однако его желания, скорее всего, не совпадут с возможностями: послужной список, связанный с захватом «Метростроя», развалом транспортной системы и лобби «водочного короля» - сомнительное дополнение резюме.

Теги: смольный, александр беглов, кирилл поляков, метрострой, скандал, чвк вагнер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети