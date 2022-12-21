Вице-губернатор Петербурга Поляков продолжает реализовывать коррумпированные схемы отмывки средств?

Амбиции Полякова простираются далеко за пределы вице-губернаторства в Смольном. Стремительная карьера при Александре Беглове, раскрутка собственного Telegram-канала и постоянные упоминания в СМИ явно показывают, что его устремления простираются далеко за пределы города. Впрочем, даже на нынешнем посту Поляков проворачивает весьма сомнительные схемы и попадает в неприятные истории – только вчера он оказался в центре скандала с захоронением погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга предъявил иски почти на 300 миллионов рублей к основателю группы компаний «Единые решения» Владимиру Артееву и его коллеге Сергею Григорьеву из-за нарушений при исполнении государственных контрактов и нелегального обогащения. Примечательно, что владельцем группы компаний был нынешний вице-губернатор Кирилл Поляков, который каким-то образом избежал уголовной ответственности.

Упомянутый сговор чиновников и девелоперов называют «самой беззастенчивой аферой» в истории Смольного. Крупнейший строительный холдинг использовал связи с чиновниками для получения государственных контрактов – ни один из них в итоге не выполнили.

Тогдашний спикер областного парламента Кирилл Поляков приобрел пакет голосующих акций «Единых решений» еще в 2007 году. Группой компаний руководил брат Владимира Артеева — Андрей. В 2012 году Андрей Артеев устроился в Смольный на пост главы Комитета по строительству Санкт-Петербурга, где проработал до августа 2013 года. Позже он заявил журналистам, что попал в «Единые решения» не по протекции брата, а лично по приглашению Кирилла Полякова.

Стоит подчеркнуть, что Владимира Артеева в итоге признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам тюрьмы. На его «счету» непостроенные поликлиники, детские сады, школы и санатории. Следователи подсчитали, что с 2013 по 2015 годы Артеев лишил бюджета Санкт-Петербурга при исполнении девяти контрактов свыше 400 миллионов рублей. Полякову тогда по неведомым причинам удалось избежать уголовной ответственности. Более того, он продолжил движение по карьерное лестнице, работая в команде губернатора Александра Беглова.

Сомнительный шлейф, связанный с «серыми» схемы продажи билетов на общественный транспорт и оплату парковок Петербург, а также банкротством с признаками рейдерского захвата «Метростроя», удивительным образом лишь приблизили Полякова к Беглову. Соратник нынешнего губернатора в неспокойные 90-е годы работал в различных «бизнес-структурах» Санкт-Петербурга. Политикой он занялся лишь в 2003 году. Сперва он стал председателем Заксобрания Ленобласти, а затем возглавил «Дирекцию по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». В определенных кругах Полякова до прихода к власти в Петербурге называли «директором дирекции», поскольку никто не понимал, чем именно занимается эта новая структура.

Хоть у Полякова и нет профильного образования в транспортной сфере, опыт лоббирования чужих интересов у него колоссальный. Например, во время председательствования в Заксобрании Ленобласти его работа была тесно связана с интересами «водочного короля» Александра Сабадаша. Интересно, что политическая карьера Полякова резко пошла в гору, когда Сабадаш получил свой первый тюремный срок, окончательно она расцвела – при правлении Александра Беглова

Полякова связывают и с развалом старейшего предприятия Санкт-Петербурга «Метростроя». Созданная вместо него структура «МССС» оказалась «мертворожденной»: затраты на нее растут с каждым месяцем, однако новых станций метро в Петербурге не появляется.

Отдельно стоит упомянуть и разработанную Поляковым «Новую модель транспортного обслуживания», которую запустили в Санкт-Петербурге 1 апреля. По мнению петербуржцев, реформа оказалась провальной: власти упразднили маршрутные такси, ввели неудобную систему оплаты проезда и существенно увеличили время ожидания подходящего транспорта.

Накануне вице-губернатор влип в ещё один скандал, связанный с захоронением погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова. Он предложил придать его земле не на Аллее славы, где похоронены другие военнослужащие, а на Аллеи Доблести. Позже выяснилось, что речь о неблагоустроенном участке, который находится на отшибе.

Хоть амбиции Полякова и простираются далеко за пределы Санкт-Петербурга, однако его желания, скорее всего, не совпадут с возможностями: послужной список, связанный с захватом «Метростроя», развалом транспортной системы и лобби «водочного короля» - сомнительное дополнение резюме.