Челябинскую ТЭЦ-1 реконструируют за 3,8 млрд рублей

В Челябинске выбрали подрядчика для реконструкции ТЭЦ-1. Работы выполнит компания из Москвы "Комплексные энергетические решения" за 3,8 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчиком выступило ПАО "Фортум". Подрядчик должен будет провести капитальный ремонт и техническое перевооружение Челябинской ТЭЦ-1. В частности, заменить изношенное и устаревшее оборудование в старом корпусе и установить новую паровую турбину, вспомогательное оборудование парогазового цикла и др.

На торги поступила только одна заявка. Поэтому контракт будет заключен с единственным участником по начальной цене в 3,8 млрд рублей.