21 Декабря 2022
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Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Миронов поддержал Пригожина в вопросе захоронения бойца ЧВК "Вагнера"

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил в поддержку бизнесмена Евгения Пригожина, который борется за право захоронения героически погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнера» Дмитрия Меньшикова.

Миронов считает, что все солдаты, погибшие за Родину, должны иметь право на одинаковые почести. Предприниматель поблагодарил депутата и заявил, что никогда в нем не сомневался.

«Уважаемый Сергей Михайлович, спасибо за поддержку. Никогда в Вас не сомневался. С уважением, Пригожин», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Миронов написал в своем Telegram-канале, что его позиция по вопросу захоронения Меньшикова однозначна — герой должен быть похоронен со всеми почестями. По этому поводу он направил обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Теги: евгений пригожин, сергей миронов, чвк вагнер, конкорд, александр беглов



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