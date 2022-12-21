Дмитрий Медведев наградил вице-спикера думы Югры за поддержку участников СВО

Председатель думы Югры Борис Хохряков отмечен благодарностью председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы Югры.

Она вручена в ходе работы депутатской фракции за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих – участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей.



"Это наша общая награда, всех тех, кто не остался равнодушным и помогал мобилизованным и их семьям, в том числе законодательно, подкрепив эту помощь. Мы были и остаемся вместе – единой югорской семьей", – сказал спикер окружной думы.