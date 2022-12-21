21 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Семилетний ребенок погиб в ДТП в Тюменской области

Семилетний ребенок погиб в ДТП в Бердюжском районе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, сегодня около 11.00 дня на седьмом километре автодороги Бердюжье - Армизонское автомобиль "Лада" 14- ой модели выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение с автофургоном "УАЗ".

В легковом автомобиле ехали 67-летний водитель и трое пассажиров: женщина 60-ти лет и двое семилетних детей. Дети проживают в Тюмени, гостили в селе Бердюжье у бабушки с дедушкой. Взрослые травмированы, детей доставили в больницу с тяжелыми травмами, мальчика не удалось спасти, он скончался, девочке оказывают помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ДТП, ребенок, гибель



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