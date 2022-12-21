21 Декабря 2022
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Матвиенко считает некорректным говорить о сроках окончания спецоперации

Спикер Совфеда Федерации Валентина Матвиенко полагает, что говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, она изначально не подгонялась ни под какие даты.

"Цели, задачи специальной военной операции – они определены, и закончится специальная военная операция тогда, когда эти цели будут достигнуты. Говорить о конкретных сроках, датах, на мой взгляд, некорректно, потому что изначально, когда было принято решение специальной военной операции, она не подгонялась под какие-то даты, под какие-то сроки", - цитирует РИА Новости заявление Матвиенко, сделанное на итоговой пресс-конференции.

При этом Матвиенко не видит предпосылок для начала переговоров с Украиной.

"Не вижу предпосылок, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры: не о чем и не с кем", - приводит "Интерфакс" ее слова.

Теги: Валентина Матвиенко, спецоперация, сроки, переговоры



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