Пасечник доложил Путину, что 58% шахтеров ЛНР были отправлены на фронт

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, стенограмма открытой части которой опубликована пресс-службой Кремля.

Пасечник рассказал о сложной ситуации в угольной отрасли. В начале года 58% шахтеров-забойщиков были мобилизованы и отправлены на фронт. На многих шахтах не хватает рабочих.

В ЛНР единственное угольное предприятие – республиканская топливная компания "Востокуголь". В 2019 году были закрыты все нерентабельные шахты. Сокращению подверглись 32 тысячи человек. Из них 29 тысяч сразу были переведены на другие шахты. Некоторые досрочно вышли на пенсию. Около 500 шахтеров были просто сокращены. Но на сегодня шахты не могут выйти на уровень рентабельности, зачастую не хватает денег на заработную плату. Ранее ЛНР был выделен миллиард рублей на погашение задолженности, но такая ситуация продолжаться постоянно не может, считает Пасечник. Нужно что-то делать. Так, предлагается отдать шахты в частные руки, но возникает вопрос.

"Получается, что, пока шахты государственные, они почему-то нерентабельные. Как только они становятся частными, они сразу входят в уровень рентабельности, они начинают зарабатывать хорошие деньги, там платят большие зарплаты специалистам", - сказал врио главы ЛНР.

Он считает, что частники зарабатывают на нелегальных шахтах - "кóпанках". Становясь собственниками зарегистрированных шахт, они за счет "копанок" мгновенно выходят в рентабельность. Но это рентабельность за счет сокрытия налогов. И они почему-то могут вывезти уголь, а ЛНР - нет. Пасечник попрасил усилить работу правоохранительных органов в этом направлении и запретить деятельность незаконных "копанок". Это высвободит и трудовой резерв для госшахт.

Он призвал не закрывать шахты и не отдавать их в частные руки, так как после вхождения в Россию это будет выглядеть не очень хорошо. А субсидировать хотя бы на год угольную отрасль ЛНР, пока ситуация не выровняется. Пасечник также попросил поддержать ЛНР в вопросе сбыта угля.

Путин заявил, что в России государственных угольных предприятий практически не осталось. Но Москва не будет навязывать никаких решений. Просто ситуацию нужно тщательно проанализировать.

"Если нужны субсидии на какое-то время для поддержания этих предприятий, мы сделаем это. Это не те деньги, за которыми Россия постоит. Нет, это вообще не вопрос. Вопрос – в экономической эффективности. Надо проанализировать, а что мешает государственным предприятиям обеспечивать эту эффективность. Давайте посмотрим. Может быть, там можно принять вот эти решения и тогда сохранить их в собственности республики. Так можно тоже сделать. Посмотрим на это", - сказал Путин.

Он пообещал дать поручение Правительству разобраться с ситуацией.