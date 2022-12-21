ФАС: в Свердловской области подешевели свинина и курица, но подорожала рыба

За этот год на Среднем Урале произошло снижение цен на мясо. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал глава Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов.

По его данным, антимонопольное ведомство занимается мониторингом среднеоптовых цен в регионе.

"Если брать в сравнении ноябрь этого года к ноябрю 2021 года, по свинине у нас произошло снижение [стоимости] на 30%, курицы – на 9%. Рыба – плюс 25%. Молочные продукты у нас выросли в цене на 19%, гречка – на 6%. Лук – минус 20%, картофель – минус 5,5%", - уточнил Шалабодов.

Ранее сообщалось, что наценки на социально значимые товары в российских торговых сетях снизились с 22% до 6% после мониторинга, который провела Федеральная антимонопольная служба.