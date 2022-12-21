21 Декабря 2022
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Экономика За рубежом
Фото: ДОИВС Югры

Казахстан собрался поставлять нефть в Германию

Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" допустила возможность поставок нефти в Германию. Об этом стало известно во время переговоров председателя правления компании Магзума Мирзагалиева с парламентским статс-секретарём Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером (по ВКС), а также с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Гёрке (очно).

Стороны обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. По словам Гёрке, данный НПЗ является сердцем экономики федеральной земли Бранденбург на востоке Германии. Депутат Бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана по нефтепроводу "Дружба", сообщает "КазМунайГаз". Глава компании подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов.

"Ресурсы нефтедобывающих организаций КМГ направляются на загрузку отечественных НПЗ для исполнения обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок Республики Казахстан. Экспортные объемы нефти КМГ поставляются в адрес единого системного трейдера – KMG Trading, который приоритетно закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а остаток экспортных объемов реализуется в рамках долгосрочных договоров. Вместе с тем, согласно поручению президента Казахстана, "КазМунайГаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 г.", - сказал Мирзагалиев.

По итогам переговоров стороны выразили надежду на дальнейшее совместное взаимовыгодное сотрудничество. НПЗ в Шведте, годовая мощность которого составляет более 10 млн т сырой нефти, снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.

Теги: КазМунайГаз, переговоры, нефть



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