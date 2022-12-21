Талибы* запретили афганским женщинам учиться в университетах

Афганское правительство талибов* (*талибы, "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация) запретило женщинам учиться в университетах. Запрет касается государственных и частных вузов, заявил представитель министерства высшего образования Зиауллах Шахми. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Талибы* пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года и заявили, что не будут ущемлять свободы и права женщин. Тем не менее, вскоре началось введение разнообразных запретов. Было упразднено министерство по делам женщин, а девочкам больше нельзя учиться в школах. Также на улицах женщины могут появляться только с закрытым лицом, а путешествовать им запрещено без сопровождения мужчин.