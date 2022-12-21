Власти Сургута могут увеличить финансирование школ из-за подорожания строительных материалов

Власти Сургута увеличат финансирование школ из-за подорожания строительных материалов, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос во время заседания оперативного штаба. По словам заместителя главы города Артема Кириленко, в настоящий момент решается вопрос о проведении ценовой экспертизы. Ведутся переговоры с округом, который финансирует большую часть строительства, порядка 90%? и новыми концессионерами.

Напомним, ранее глава города Андрей Филатов сообщил, что для перевода школьников Сургута на учебу в одну смену надо 35 тыс. новых мест в школах.

Всего за счет частных инвесторов в Сургуте планировалось построить семь школ, шесть спорткомплексов и одну дорогу.