В Екатеринбурге из горевшей сауны спасли семь человек

В среду рано утром в Екатеринбурге произошел пожар в сауне.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в шестом часу утра поступил сигнал о возгорании на улице Фронтовых Бригад в уральской столице. На площади в 18 квадратных метров огнем была повреждена внутренняя отделка сауны, расположенной на втором этаже муниципального административного здания.

Пожарно-спасательными подразделениями были спасены семь человек. В тушении задействовались четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около семи часов утра.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Точную причину пожара сейчас устанавливают специалисты.