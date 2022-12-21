21 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге из горевшей сауны спасли семь человек

В среду рано утром в Екатеринбурге произошел пожар в сауне.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в шестом часу утра поступил сигнал о возгорании на улице Фронтовых Бригад в уральской столице. На площади в 18 квадратных метров огнем была повреждена внутренняя отделка сауны, расположенной на втором этаже муниципального административного здания.

Пожарно-спасательными подразделениями были спасены семь человек. В тушении задействовались четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около семи часов утра.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Точную причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Пожар по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: сауна, пожар, здание, МЧС, Екатеринбург



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