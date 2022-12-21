21 Декабря 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото:https://vk.com/id49242624

Минздрав: жители новых территорий могут лечиться в федеральных центрах

Пациенты из новых территорий России, которые нуждаются в медицинской помощи в федеральных центрах, могут ее получить в плановом порядке в рамках программы высокотехнологичной медпомощи.

Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

"Первый пациент из Луганской Народной Республики был на днях успешно прооперирован в плановом порядке в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи в Центре травматологии и ортопедии им. Вредена Минздрава России в Санкт-Петербурге", - заявил Кузнецов.

Отмечается, что еще несколько других пациентов готовятся к госпитализации, сообщает РИА "Новости".

Ранее российский лидер Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным пообещал при необходимости обеспечить вывоз в федеральные центры пациентов из ДНР, которые в этом нуждаются.

Теги: Минздрав, новые территории, ЛНР, ДНР



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