23 декабря назначенных сенаторов от новых территорий представят в Совфеде

Шесть новых сенаторов от новых регионов были назначены 20 декабря, в день церемонии вручения госнаград в Кремле.

На ней глава государства Владимир Путин впервые принял в качестве российских губернаторов и удостоил ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени врио глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника (врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени).

Пасечник 20 декабря подписал указ, согласно которому он направил от исполнительной власти в Совет Федерации замсекретаря генсовета "Единой России" Дарью Лантратову, которая с переходом на работу в парламент покинет должность референта управления президента по общественным связям и коммуникациям. Замену ей пока не нашли. А по решению парламента ЛНР сенатором от законодательного органа стала депутат от общественного движения "Мир Луганщине" Ольга Бас.

Сенатором от исполнительной власти ДНР стала Наталья Никонорова, занимавшая с 2016 года пост министра иностранных дел республики. Соответствующий указ подписал Пушилин.

От парламента ДНР в Совфеде направлен депутат Александр Ананченко, который с 2018 по 2022 годы занимал должность председателя правительства республики, а 16 декабря 2022 года в ходе пленарного заседания регионального парламента принял присягу депутата.

В верхней палате ждут официальных документов о наделении полномочиями новых сенаторов, сообщил председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Последнее заседание в уходящем году палата проводит 23 декабря. В этот день новые сенаторы примут участие в заседании, сообщают "Ведомости".