"Как при ковиде": Собянин дистанционно выступит с отчетом перед Мосгордумой

Заседание Мосгордумы с отчетом мэра о работе за год пройдет в среду, 21 декабря, в дистанционном формате. Это смутило некоторых парламентариев, поскольку ситуация с ковидом, которая обычно требовала таких мер, сейчас не критичная.

"Мэр Собянин поленился ехать для отчёта перед депутатами в Мосгордуму. При том, что в любом случае он будет отвечать только на заранее согласованные вопросы в количестве три на фракцию. Видимо, завтра демонстрируемый депутатам на экранах мэр зачитает с телесуфлера свои несколько ответов. А возможно, нам просто прокрутят давно записанный ролик", - прокомментировал это решение Собянина депутат МГД от "Справедливой России – За правду" Михаил Тимонов.

"Это всё, что надо знать о готовности исполнительной власти к реальной подотчётности власти законодательной, как то предусмотрено законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах", - добавил парламентарий.