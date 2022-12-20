ВСУ обстреляли Курскую область в Суджанском районе, есть раненые

ВСУ обстреляли село Махновка в Суджанском районе Курской области. В селе упало не менее четырех снарядов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Система смс-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь жителям. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнём", - написал глава области в своем Telegram-канале.

В Суджанском районе находится ГИС "Суджа" газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, который сейчас является единственным транзитным европейским маршрутом, поставляющим газ через Украину.