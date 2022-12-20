Готов встретиться: бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на приезд главы Украины Зеленского под Бахмут

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на приезд президента Украины Владимира Зеленского под Бахмут.

Предприниматель рассказал, что в настоящий момент находится недалеко от бывшего Артемовска. По его словам, он готов встретится с главой «незалежной» и обсудить наиболее острые вопросы:

«Сказали, Зеленский подъехал, я быстро рванул в сторону Бахмута. Готовы встретиться в любой момент, определим, где чье и зачем».

Ранее в Сети появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский посетил бывший Артемовск. Политик наградил солдат ВСУ, которые обороняют город.