В Тюмени назовут улицу в честь Героя России Жумабая Раизова

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал Нурбаю Раизову Золотую Звезду Героя России. Звание Героя России присвоено его сыну Жумабаю Раизову посмертно, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Жумабай вырос в деревне Благодатное Казанского района Тюменской области. Хорошо учился, увлекался туризмом и спортом. Его воспитывал отец. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

В звании лейтенанта служил в легендарной Псковской дивизии ВДВ. Во время проведения специальной военной операции командовал парашютно-десантной ротой. Проявил себя как мужественный командир, неоднократно успешно выполнял сложные приказы. Был представлен к государственным наградам.

В последнем бою Жумабая его подразделение противостояло превосходящим силам противника. Жумабай получил смертельное ранение, но продолжил руководить бойцами. Его группа уничтожила технику и живую силу противника. В итоге националисты, понеся потери, отступили.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил слова благодарности и поддержки отцу Жумабая, его родным и близким.

"Уже есть предложение назвать именем Героя России Жумабая Раизова одну из улиц в Тюмени", - сообщил глава региона.

На церемонии вручения награды отец Жумабая, Нурбай Раизов, вспомнил, как на прощание с сыном в Казанский район приезжали его сослуживцы. Они рассказали родственникам, каким отличным он был командиром. Жумабай, а ему было всего 26 лет, умел найти слова поддержки для подчиненных, всегда шел впереди и личным примером показывал, как надо выполнять поставленную боевую задачу.