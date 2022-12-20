На Среднем Урале в ДТП погибли три человека, еще трое пострадали

На Среднем Урале произошло ДТП, в котором погибли три человека. Еще трое пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария случилась сегодня около 14 часов на 38 км автодороги "Нижний Тагил – Нижняя Салда". По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшей навстречу "ГАЗелью". В результате водитель и два пассажира ВАЗа погибли. Еще два пассажира легковушки и водитель "ГАЗели" госпитализированы в ЦГБ Верхней Салды.

Личности участников ДТП сейчас устанавливаются. Уже известно, что водитель ВАЗ-2110 является жителем Краснодарского края. Водителем "ГАЗели" оказался житель Екатеринбурга, который перевозил строительные материалы. Как выяснили в ГИБДД, погибшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности и в момент столкновения вылетели из салона.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Движение временно организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток.

В свердловском УГИБДД призвали автомобилистов учитывать погодные условия, быть предельно внимательными за рулем, а также обязательно пристегиваться во время поездки.