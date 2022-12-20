РМК подвела итоги юбилейного сезона "Медной лиги КВН"

На территориях присутствия Русской медной компании подвели итоги пятого, юбилейного сезона социального проекта "Медная лига КВН". Проект призван организовать культурный досуг и помочь в развитии творческих способностей и навыков коммуникации школьников. В этом году в проекте приняли участие рекордное количество школьников, двадцать одна юниор-команда КВН с территорий присутствия РМК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Это более двухсот пятидесяти ребят из Карабаша и Кыштыма, Варненского, Карталинского, Коркинского и Нагайбакского районов Челябинской области, а также из посёлков Томинского и Межозёрного. По итогам голосования жюри победу в финале одержала «Команда Светы» (п. Томинский).

Подготовка и проведение игр юниор-лиги РМК традиционно проходили в три этапа: теоретическое обучение команд, отборочные игры и финал. Ребята под руководством опытных КВН-щиков и профессионалов в течение трёх месяцев обучались навыкам актёрского мастерства, сценической речи, элементам техники публичных выступлений. Наставниками команд на протяжении всего сезона стали участники команды КВН «Урал» Высшей лиги – Виктор Пронин, Фёдор Соловьёв, Евгений Шаймиев; участник команды КВН «Свердловск» и участник ТВ-проектов на канале ТНТ Евгений Кожевин; Вечеслав Аванесов – команда КВН «Имени Первого» Первая Лига; Гарик Пекшев и Владимир Моргачёв – Премьер лига КВН.

В состав жюри финала вошли участник команды КВН "Урал" Высшей лиги Евгений Шаймиев, участник команды КВН "Леон Киллер" Премьер лиги и финалист Comedy Battle на канале ТНТ Гарик Пекшев, Владимир Морчагёв – участник ТВ-проектов на канале ТНТ и команды КВН "Дайте Посмеяться" Премьер лиги, а также участник команды КВН "Свердловск" Высшей лиги Роман Казанцев и директор управления социальной политики РМК Мария Есенина.

"В этом году прошёл пятый, юбилейный сезон. Мы очень рады, что количество участников растёт с каждым годом. Если раньше в среднем принимали участие 170 школьников, то сейчас это 250. Вместе с тем растёт и уровень подготовки команд. Данный проект формирует личность. Независимо от того, какую профессию в дальнейшем выберет ребёнок, он получает полезные навыки в рамках проекта", - рассказала директор управления социальной политики РМК Мария Есенина.

За чемпионство в финале боролись шесть команд: "5 копеек" (школа №10, г. Кыштым), "Без компромиссов" (г. Карталы), "Нескучный дом" (г. Карабаш), "Первомайка" (п. Первомайский), "Команда Светы" (п. Томинский), "Люди в чём-то" (п. Межозёрный).

Победителем юбилейного сезона стала команда КВН из пос. Томинский Сосновского района "Команда Светы". 2 место у финалиста четвёртого сезона, команды КВН "Нескучный дом" из Карабаша. 3 место заняла команда КВН "Первомайка" из пос. Первомайский Коркинского района.

Напомним, проект "Медная лига КВН" стартовал в 2017 году. С каждым годом проект расширяет географию и охватывает более двухсот школьников за сезон. Уровень мастерства участников растёт, команды, сформировавшиеся в ходе проекта, постепенно выходят на новый уровень, получая шанс добиться серьёзных успехов в будущем.