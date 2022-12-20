РМК подвела итоги юбилейного сезона "Медной лиги КВН"

20 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
Фото: РМК

РМК подвела итоги юбилейного сезона "Медной лиги КВН"

На территориях присутствия Русской медной компании подвели итоги пятого, юбилейного сезона социального проекта "Медная лига КВН". Проект призван организовать культурный досуг и помочь в развитии творческих способностей и навыков коммуникации школьников. В этом году в проекте приняли участие рекордное количество школьников, двадцать одна юниор-команда КВН с территорий присутствия РМК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Это более двухсот пятидесяти ребят из Карабаша и Кыштыма, Варненского, Карталинского, Коркинского и Нагайбакского районов Челябинской области, а также из посёлков Томинского и Межозёрного. По итогам голосования жюри победу в финале одержала «Команда Светы» (п. Томинский).

Подготовка и проведение игр юниор-лиги РМК традиционно проходили в три этапа: теоретическое обучение команд, отборочные игры и финал. Ребята под руководством опытных КВН-щиков и профессионалов в течение трёх месяцев обучались навыкам актёрского мастерства, сценической речи, элементам техники публичных выступлений. Наставниками команд на протяжении всего сезона стали участники команды КВН «Урал» Высшей лиги – Виктор Пронин, Фёдор Соловьёв, Евгений Шаймиев; участник команды КВН «Свердловск» и участник ТВ-проектов на канале ТНТ Евгений Кожевин; Вечеслав Аванесов – команда КВН «Имени Первого» Первая Лига; Гарик Пекшев и Владимир Моргачёв – Премьер лига КВН.

Медная лига КВН, РМК,(2022)|Фото: РМК

В состав жюри финала вошли участник команды КВН "Урал" Высшей лиги Евгений Шаймиев, участник команды КВН "Леон Киллер" Премьер лиги и финалист Comedy Battle на канале ТНТ Гарик Пекшев, Владимир Морчагёв – участник ТВ-проектов на канале ТНТ и команды КВН "Дайте Посмеяться" Премьер лиги, а также участник команды КВН "Свердловск" Высшей лиги Роман Казанцев и директор управления социальной политики РМК Мария Есенина.

"В этом году прошёл пятый, юбилейный сезон. Мы очень рады, что количество участников растёт с каждым годом. Если раньше в среднем принимали участие 170 школьников, то сейчас это 250. Вместе с тем растёт и уровень подготовки команд. Данный проект формирует личность. Независимо от того, какую профессию в дальнейшем выберет ребёнок, он получает полезные навыки в рамках проекта", - рассказала директор управления социальной политики РМК Мария Есенина.

Медная лига КВН, РМК,(2022)|Фото: РМК

За чемпионство в финале боролись шесть команд: "5 копеек" (школа №10, г. Кыштым), "Без компромиссов" (г. Карталы), "Нескучный дом" (г. Карабаш), "Первомайка" (п. Первомайский), "Команда Светы" (п. Томинский), "Люди в чём-то" (п. Межозёрный).

Победителем юбилейного сезона стала команда КВН из пос. Томинский Сосновского района "Команда Светы". 2 место у финалиста четвёртого сезона, команды КВН "Нескучный дом" из Карабаша. 3 место заняла команда КВН "Первомайка" из пос. Первомайский Коркинского района.

Напомним, проект "Медная лига КВН" стартовал в 2017 году. С каждым годом проект расширяет географию и охватывает более двухсот школьников за сезон. Уровень мастерства участников растёт, команды, сформировавшиеся в ходе проекта, постепенно выходят на новый уровень, получая шанс добиться серьёзных успехов в будущем.

Теги: КВН, РМК,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети