Назначен сенатор от Запорожья

Политик уверен, что опыт и компетенции нового сенатора позволят достойно представлять интересы Запорожской области в верхней палате российского парламента.

"Моим Указом полномочиями сенатора РФ – представителем от исполнительного органа государственной власти Запорожской области наделен Дмитрий Николаевич Ворона. Дмитрий Николаевич – уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт", - написал Балицкий.





