20 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Тюменской области из-за смертельного ДТП ограничено движение транспорта

В Тюменской области из-за смертельного ДТП ограничено движения на 295-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

На участке автодороги столкнулись "Санг-Йонг" и "МАЗ". Установлено, что водитель на внедорожнике выехал на встречную полосу, он погиб. Предварительно, это 41-летний житель ЯНАО. 50-летний водитель большегруза, гражданин Белоруссии, доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге организовано в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную.

В Тюменской области из-за смертельного ДТП ограничено движение транспорта(2022)|Фото: ГИБДД Тюменской области

Кроме того, сегодня сотрудниками ГИБДД была закрыта трасса Тюмень - Ханты-Мансийск для грузовых автомобилей из-за сильной метели с 713 по 733 км. В настоящий момент по информации "Уралуправтодор" движение возобновлено.

В ГИБДД призывают водителей к осторожности в сложных дорожных и погодных условиях.

Теги: ГИБДД, ДТП, транспорт, движение



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