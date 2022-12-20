В Тюменской области из-за смертельного ДТП ограничено движение транспорта

В Тюменской области из-за смертельного ДТП ограничено движения на 295-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.



На участке автодороги столкнулись "Санг-Йонг" и "МАЗ". Установлено, что водитель на внедорожнике выехал на встречную полосу, он погиб. Предварительно, это 41-летний житель ЯНАО. 50-летний водитель большегруза, гражданин Белоруссии, доставлен в больницу с тяжелыми травмами.



Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге организовано в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную.

Кроме того, сегодня сотрудниками ГИБДД была закрыта трасса Тюмень - Ханты-Мансийск для грузовых автомобилей из-за сильной метели с 713 по 733 км. В настоящий момент по информации "Уралуправтодор" движение возобновлено.

В ГИБДД призывают водителей к осторожности в сложных дорожных и погодных условиях.