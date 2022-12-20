20 Декабря 2022
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Фото: Накануне.ru

На Чукотку дотянули оптоволоконный интернет

Чукотка перестала быть единственным российским регионом, где нет оптоволоконного интернета.

"Мы завершили строительство волоконно-оптической линии связи Каматчка — Чукотка и, таким образом, подключили последний регион нашей страны. Чукотка, которая до этого использовала только спутниковый доступ, сейчас получила фиксированное подключение к единой сети связи", - рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

Он добавил, что в 2023 году начнется строительство еще одной крупной магистрали – на севере Якутии. Ее протяженность составит 7 тыс. километров.

Теги: чукотка, оптоволокно, интернет



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