Минобрнауки считает нецелесообразным незамедлительный отказ от Болонской системы

Минобрнауки России считает нецелесообразным полный возврат к специалитету и незамедлительный отказ от Болонской системы. Это следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Напомним, ранее глава министерства образования Валерий Фальков заявил, что ведомство намеренно отказаться от Болонской системы, а заменить ее некой собственной уникальной системой образования. Вместе с этим в Рособрнадзоре заявили, что выход не повлияет на формат ЕГЭ, то есть все еще не прижившийся формат экзаменов останется.