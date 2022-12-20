20 Декабря 2022
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Минобрнауки считает нецелесообразным незамедлительный отказ от Болонской системы

Минобрнауки России считает нецелесообразным полный возврат к специалитету и незамедлительный отказ от Болонской системы. Это следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Напомним, ранее глава министерства образования Валерий Фальков заявил, что ведомство намеренно отказаться от Болонской системы, а заменить ее некой собственной уникальной системой образования. Вместе с этим в Рособрнадзоре заявили, что выход не повлияет на формат ЕГЭ, то есть все еще не прижившийся формат экзаменов останется.

Теги: минобрнауки, болонская система



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