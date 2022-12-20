С февраля за границу уехали около 10% российских айтишников – Минцифры

В Минцифры подсчитали, сколько IT-специалистов уехали из страны с 24 февраля и до сих пор не вернулись.

"В рамках двух волн эмиграции до 10% сотрудников IT-компаний уехали и не вернулись. Порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся за пределами нашей страны, но около 80% продолжают из заграницы работать на российские компании", - заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

В мае этого года Шадаев говорил, что 80% россиян, уехавших из страны после начала военной спецоперации на Украине, вернулись назад. Данных о второй волне уехавших – после объявления мобилизации – он не озвучивал.

В начале ноября Минцифры выступило против ограничения работы уехавших из России айтишников на российские компании. В ведомстве считают, что удаленная работа не должна отражаться на безопасности компаний, но в целом это вопрос отношений работодателя и сотрудника, государство тут не при чем.

"Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть. Возможно, например, для сисадминов с доступом к ключевым системам, компании должны сами принимать решения с точки зрения безопасности [могут ли они работать из-за рубежа]. Мы отдельно не просим принимать никаких мер в отношении тех сотрудников, которые уехали и продолжают работать. Наша задача – разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать", - заявил глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM 2022.