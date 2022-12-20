20 Декабря 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Валерий Ананьев: "Атомстройкомплекс" выполнил все планы в 2022 году

"Атомстройкомплекс" в 2022 году выполнил все планы по строительству. Об этом сообщил глава компании Валерий Ананьев на сегодняшней итоговой пресс-конференции.

Застройщик возвел 295 тыс. кв. метров недвижимости различного назначения, в том числе – более 200 тыс. кв. метров жилья. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", сопоставимый объем недвижимости запланирован к вводу и на будущий, 2023 год.

"Мы придерживаемся определенной продуктовой стратегии, которая обеспечивает компании устойчивость, в том числе, в периоды конъюнктурных колебаний. Это широчайший диапазон предложений, который включает жилье во всех районах города, площадью от 20 до 366 кв. метров как планировки массового спроса, так и нишевые варианты. Основу ассортимента, так называемое продуктовое ядро, составляют семейные квартиры с эффективными планировками – кухней-гостиной и двумя-тремя спальнями", - рассказал Валерий Ананьев.

Он отметил, что выбранная стратегия позволила компании увеличить свою долю рынка по сравнению с показателями прошлого года, а также подтвердить кредитный рейтинг на уровне BBB+, изменив прогноз со "стабильный" на "позитивный". В качестве ключевой задачи градостроительного сообщества Ананьев отметил комплексное развитие городской среды – в первую очередь, синхронизацию строительства жилья и объектов инфраструктуры. На реализацию этой задачи нацелен принятый ранее закон о КРТ. Также эффективной мерой может стать создание программы по строительству сроком на 5-10 лет, определяющей очередность строительства объектов инфраструктуры в районах, где силами нескольких застройщиков возводится большой объем жилья – в том числе, на месте ветхого, аварийного жилья, частного сектора и бывших промышленных территорий.

Строительство(2021)|Фото: Накануне.RU

"Если мы сделаем такую программу, это, во-первых, позволит заранее выполнять проектные работы, необходимые для включения в программы финансирования, – в том числе, силами заинтересованных застройщиков. Во-вторых, и бизнесу, и будущим покупателям будет понятно, какая инфраструктура реально появится в том или ином районе в ближайшее время. В-третьих, в рамках программы можно привлекать и заранее планировать различные виды финансирования, включая ГЧП, инфраструктурные кредиты", - заявил Валерий Ананьев.

Глава компании отметил, что именно сейчас, благодаря объединению усилий власти и бизнеса, в регионе возводится рекордный объем социальной инфраструктуры. Прямо сейчас "Атомстройкомплекс" возводит несколько школ, детский сад, медицинские и спортивные учреждения. В 2023 году объем ввода социальных объектов компании составит почти 100 тыс. кв. метров – в их числе будут введены такие знаковые учреждения, как Дворец водных видов спорта и губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный.

Теги: Атомстройкомплекс, Ананьев, застройщик, итоги



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