Мэра в ХМАО подозревают в коррупции: за взятку позволил предпринимателю незаконно торговать алкоголем

В Югре глава сельского поселения Березовского района предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении главы сельского поселения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточняют, кто именно подозревается в коррупции, однако, по информации источников в правоохранительных органах, речь якобы идет о главе поселения Хулимсунт Ярославе Ануфриеве.

По версии следствия, 27 сентября 2022 г., около 10.00, обвиняемый получил от предпринимателя 50 тыс. руб. за изменение вида разрешенного использования земельного участка, рядом с которым расположена торговая точка. Благодаря этому, предприниматель смог продолжать торговать алкоголем, несмотря на введенные с 1 сентября новые ограничения по продаже алкогольной продукции.