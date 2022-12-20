Мэра в ХМАО подозревают в коррупции: за взятку позволил предпринимателю незаконно торговать алкоголем

20 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Мэра в ХМАО подозревают в коррупции: за взятку позволил предпринимателю незаконно торговать алкоголем

В Югре глава сельского поселения Березовского района предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении главы сельского поселения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточняют, кто именно подозревается в коррупции, однако, по информации источников в правоохранительных органах, речь якобы идет о главе поселения Хулимсунт Ярославе Ануфриеве.

По версии следствия, 27 сентября 2022 г., около 10.00, обвиняемый получил от предпринимателя 50 тыс. руб. за изменение вида разрешенного использования земельного участка, рядом с которым расположена торговая точка. Благодаря этому, предприниматель смог продолжать торговать алкоголем, несмотря на введенные с 1 сентября новые ограничения по продаже алкогольной продукции.

Теги: взятка, коррупция, предприниматель, алкоголь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети