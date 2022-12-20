"Люди спят по очереди": переполненность московских СИЗО выросла в два раза за год

Больше всего обращений в 2022 году московский уполномоченный по правам человека получил из СИЗО,

"Более 600 обращений. Каждый год примерно на одном уровне это количество. На первом месте среди проблем – медицинская помощь", - рассказала журналистам московский омбудсмен Татьяна Потяева.

Она заявила о серьезных проблемах с медицинскими кадрами в изоляторах. Например, часто некому ухаживать за подозреваемыми-инвалидами. Если им не помогают сокамерники, то человек находится практически в безвыходном положении. Потяева намерена инициировать законопроект о привлечении к работе в СИЗО людей, проходящих альтернативную гражданскую службу.

Также она с сожалением отметила, что в последние года суды стали уходить от практики назначения домашних арестов. Как результат – выросла переполненность столичных СИЗО. В прошлом году изоляторы были переполнены на 11%, в этом году – уже на 22%. "Люди спят по очереди", - пожаловалась Потяева.