Число обращений, связанных с мобилизацией, перевалило за 300 – московский омбудсмен

Проблемы, связанные с мобилизацией, стали новой темой обращений в аппарат уполномоченного по правам человека по Москве. И их было много: число таких обращений сравнялось с жалобами на жилищные проблемы (333 за год), а последние традиционно лидируют в рейтинге самых распространенных. При этом 332 обращения поступили с конца сентября, а не за весь год.

Московский омбудсмен Татьяна Пояева рассказала, что обращения по мобилизации были связаны и с качеством обмундирования, и с ошибками военкоматов, и с возвращением мобилизованных студентов-очников или инвалидов. Также Потяевой пожаловались мобилизованные, которых длительное время никуда не отправляли.