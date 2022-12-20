В России на треть выросло число детских суицидов – детский омбудсмен по Москве

В России на 32% выросло число детских суицидов, сообщила уполномоченная по правам детей в Москве Ольга Ярославская.

Она призвала взрослых быть крайне аккуратными в высказываниях в отношении детей, поскольку "любой буллинг начинается со взрослого". "Не со зла, не намеренно, но неловкое публичное замечание, осуждение ребенка может запустить этот механизм. У нас на 32% выросли детские суициды по России. Буллинг здесь стоит не на последнем месте", - сказала журналистам Ярославская.

Она также отметила, что аппарат детского омбудсмена получает очень много обращений по теме отчуждения детей при разводе родителей (около 400 обращений за год). При этом, согласно законодательству, омбудсмен в таких ситуациях практически ничем не может помочь.