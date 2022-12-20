Прожиточный минимум на душу населения в 2023 году в Тюменской области составит 14 375 рублей

Прожиточный минимум на душу населения в 2023 году в Тюменской области составит 14 375 рублей, сообщили Накануне.RU в Информационном центра правительства Тюменской области.

"Соответствующее постановление правительства Тюменской области подписано. Оно вступает в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года. В соответствии с документом, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 14 176 рублей", - говорится в сообщении.

Отметим, что по сравнению с 2022 годом величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, пенсионеров и детей увеличилась в регионе на 3,3%.

Прожиточный минимум в России — минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни в России.

До конца 2020 года это была стоимость условной потребительской корзины. С 1 января 2021 года прожиточный минимум в России рассчитывается, как 44,2% от медианного дохода граждан РФ за прошлый год, с учетом коэффициента дифференциации по каждому региону. В целом по РФ прожиточный минимум на 2022 год.

С 1 июня 2022 г. прожиточный минимум в целом по России составляет: на душу населения - 13 919 руб., для трудоспособного населения - 15 172 руб., для пенсионеров - 11 970 руб., для детей - 13 501 руб