20 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума приняла закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

Госдума приняла в третьем чтении закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы. За публичное осквернение ленты наступит уголовная либо административная ответственность, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее авторы инициативы - секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) – отмечали, что принятие закона "поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне".

Теги: госдума, георгиевская лента, штрафы



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