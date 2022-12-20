В Челябинске мэрия не приняла работы по озеленению проспекта Комарова, где деревья высаживали в мороз

Администрация Челябинска не приняла работы по высадке деревьев на проспекте Комарова, сообщили Накануне.RU в общественном объединении "ЭКО-Standart".

Напомним, контракт стоимостью 3,8 млн рублей заключен с индивидуальным предпринимателем. Заказчиком контракта являлся МУП "Геоцентр". Эксперты установили, что сирень вегерская была высажена с открытой корневой системой, что является прямым нарушением условий контракта. Деревья посадили в упаковке в землю. Кроме того, подрядчик просрочил сроки окончания работ. Общественники обратились в администрацию города для принятия мер по устранению выявленных нарушений со стороны подрядчика. Однако в ноябре общественники выявили новые нарушения. Липы высадили ночью в минус 17 градусов.

Как рассказал руководитель общественного объединения "Эко-Standart" Сергей Ефимов, предприниматель должен устранить нарушения, а сроки выполнения контракта прошли и предпринимателю должны быть выставлены штрафные санкции. Если деревья погибнут, подрядчик обязан будет их заменить.