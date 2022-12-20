В Красноярском крае отравились 28 школьников

В двух школах Железногорска (Красноярский край) отравились ученики. К выяснению причин случившегося подключились следователи.

Начиная с 13 декабря более 20 учеников начальных классов двух школ в Железногорске (№№100 и 103) пожаловались на плохое самочувствие, сопровождавшееся признаками кишечной инфекции, сообщает главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Работа пищеблока остановлена, дети учатся дистанционно. Никто из учеников после обращения в медицинское учреждение не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение в домашних условиях. Следователи начали проверку всех обстоятельств случившегося.

По данным прокуратуры Красноярского края, речь идет об одном образовательном учреждении. С 10 по 19 декабря 28 учеников 7-10 лет лицея № 103 "Гармония" обратились с жалобами на плохое самочувствие. Предварительно им выставлен диагноз "острая кишечная инфекция".

В Межрегиональном управлении ФМБА России Железногорска сообщили РБК, что проводится санитарно-эпидемиологическое расследование случившегося.

"Работают эпидемиологи, пищевики – со школой, поставщиком. Персонал обследуется, обследуются контактные лица, дети и взрослые. Проведена дезинфекция в школе – на пищеблоке, в классах. Пищеблок закрыт, школа тоже", - цитирует издание представителя управления.