В Красноярском крае отравились 28 школьников

20 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Сибирский ФО
Фото: Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае отравились 28 школьников

В двух школах Железногорска (Красноярский край) отравились ученики. К выяснению причин случившегося подключились следователи.

Начиная с 13 декабря более 20 учеников начальных классов двух школ в Железногорске (№№100 и 103) пожаловались на плохое самочувствие, сопровождавшееся признаками кишечной инфекции, сообщает главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Работа пищеблока остановлена, дети учатся дистанционно. Никто из учеников после обращения в медицинское учреждение не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение в домашних условиях. Следователи начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Пищеблок лицея 103 в Железногорске(2022)|Фото: Прокуратура Красноярского края

Пищеблок лицея 103 в Железногорске(2022)|Фото: Прокуратура Красноярского края

По данным прокуратуры Красноярского края, речь идет об одном образовательном учреждении. С 10 по 19 декабря 28 учеников 7-10 лет лицея № 103 "Гармония" обратились с жалобами на плохое самочувствие. Предварительно им выставлен диагноз "острая кишечная инфекция".

В Межрегиональном управлении ФМБА России Железногорска сообщили РБК, что проводится санитарно-эпидемиологическое расследование случившегося.

"Работают эпидемиологи, пищевики – со школой, поставщиком. Персонал обследуется, обследуются контактные лица, дети и взрослые. Проведена дезинфекция в школе – на пищеблоке, в классах. Пищеблок закрыт, школа тоже", - цитирует издание представителя управления.

Пищеблок лицея 103 в Железногорске(2022)|Фото: Прокуратура Красноярского края

Теги: Железногорск, лицей, отравление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети