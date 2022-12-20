Ямальцы восстановили Дворец культуры в Волновахе

После восстановительных работ открыл свои двери Дворец культуры имени Героя России В.А. Жоги в Волновахе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

У здания была разрушена крыша, обгорели стены, были выбиты стекла. Восстановлением занимались строители из ЯНАО.

Накануне на объекте был произведен запуск центрального теплоснабжения. Здание общей площадью почти три тысячи квадратных метров получило новый облик в виде современных фасадов из керамогранита. Строители заменили кровлю, установили новые окна, в полном объеме произвели монтаж системы водоснабжения,водоотведения,теплоснабжения, кабельно-проводниковой продукции систем электроснабжения, видеонаблюдения, приточно-вытяжной вентиляции и пожарной сигнализации, установлено светотехническое и звуковое оборудование сцены. Внутри заново оштукатурены и окрашены стены, в зависимости от назначения помещений где-то уложена плитка либо декоративные панели. Установлены витражные, межкомнатные и противопожарные двери. Дворец культуры полностью оборудован необходимой мебелью и техникой. На территории выполнено благоустройство с созданием общественного пространства.

Во дворце культуры Волновахи занимаются девять творческих коллективов. Пока строители с Ямала завершали восстановительные работы дети репетировали номера. Бывший ДК Железнодорожников переименовали в ДК имени Героя России Владимира Жоги, который погиб, эвакуируя местных жителей. Горожане с нетерпением ждали открытия культурного объекта. Само здание делится на три функциональных блока: восстановленный концертный зал на 570 мест с фойе и зоной ожидания, досуговый центр с кружковыми секциями для взрослых и детей, а также библиотека с обновленным книжным фондом.

Дворец культуры стал четвертым полностью восстановленным социальным объектов Волновахи. На очереди Служба переливания крови. Активными темпами ведется работа на территории железнодорожной больницы, один из корпусов которой уже также восстановлен. В работе сельскохозяйственное училище, куда в следующем году пойдут учиться дети. Все сады и школы района будут готовы к новому году, там ведется ремонт. Шесть домов восстанавливают после бомбежек, в пять из которых уже подано тепло. Один многоквартирник на 43 семьи Ямал строит на месте полностью разрушенного. Его планируют сдать весной 2023 года.

Высокий темп и качество строительных работ, которые проводит в Волновахском районе Ямало-Ненецкий автономный округ, отмечены на федеральном уровне. Двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР глава Ямала подписал в июне. Поручение о помощи жителям ДНР и ЛНР дал президент России Владимир Путин.