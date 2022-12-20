20 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот c youtube-канала Свердловского областного краеведческого музея

В Екатеринбурге планируется создание "Шигир-музея"

19 декабря в Екатеринбурге состоялось заседание оргкомитета по продвижению Большого Шигирского идола – древней деревянной скульптуры, хранящейся в Свердловском областном краеведческом музее, возраст которой, по оценкам ученых, составляет более 11,5 тысяч лет.
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Как отметил замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин, концепция включает в себя несколько направлений с конкретными целями. Главная из них – создание "Шигир-музея": обособленного музейного комплекса с развитой туристической инфраструктурой и сферой гостеприимства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, еще одно направление называется "Шигир-арт". Оно предполагает использование образа скульптуры в современном искусстве, а также содействие предпринимательским инициативам по продвижению бренда. Так, озвучено о планах известного композитора Александра Пантыкина посвятить артефакту мюзикл, а всемирно известный режиссер Алексей Федорченко (член оргкомитета), по его информации, может продвигать Шигира через кино.

Мероприятия по популяризации артефакта включены в программу празднования 300-летия Екатеринбурга. В их числе – разработка новых туристических программ, организация трафика в музей и создание тематической сувенирной продукции.

Одним из важнейших направлений концепции стала "Шигир-наука". Ее составляющие – содействие научным исследованиям и сохранению Шигирской коллекции, издание и переиздание научной и научно-популярной литературы, а также проведение широкой культурно-просветительской работы.

Еще одно направление "Шигир-мир" – позиционирование скульптуры как артефакта мирового значения, его продвижение за пределами Екатеринбурга и России. А в рамках направления "Шигир-медиа" запланировано создание базы текстов, фото- и видеоконтента.

На заседании оргкомитета состоялась презентация сайта, посвященного Шигирской археологической коллекции. В ближайшее время будет представлена версия на английском языке.

Ранее сообщалось, что при продвижении столицы Урала через образ "Шигирского идола" было решено отказаться от слова "идол".

Теги: Шигир, концепция, продвижение



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.08.2022 14:39 Мск "Шигир из Екатеринбурга": в уральской столице хотят отказаться от слова "идол"


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