В ДНР всем желающим бесплатно проведут спутниковое ТВ

В ДНР запущен проект "Русский мир" по бесплатной установке телевещательного оборудования с российскими каналами, заявил и.о. министра информации республики Игорь Антипов.

В его рамках жители смогут получить бесплатный доступ к российскому телевидению - около 40 каналов, включая местные. В бесплатны услуги входят как оборудование, так и его установка и дальнейшее обслуживание. Для подключения нужно обратиться в местную администрацию и написать заявление с указанием своих данных.

Проект реализуется при поддержке Общероссийского народного фронта.

Летом из-за обстрелов и повреждения передающего оборудования в Донецке было нарушено цифровое вещание. Позже оно было восстановлено, но не полностью.