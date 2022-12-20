Больше пяти тысяч селян в Тюменской области получили медпомощь благодаря проекту "Здоровое село"

5 219 жителей Сладковского и Аромашевского районов получили медицинскую помощь благодаря проекту "Здоровое село". Врачи выявили злокачественные заболевания и отправили ряд пациентов на дополнительное обследование, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В Сладковском районе, в ноябре 24 врача из тюменских медучреждений осмотрели 1 790 человек. Впервые выявлено 164 заболевания, четыре из которых злокачественные. Скорректировано лечение 1 231 человеку, 767 человек направлено на дообследование.

В Аромашевском районе в декабре прием вели 35 врачей из медицинских организаций Тюмени. Специалистами из областного центра было осмотрено 3 429 человек.

Впервые выявлено 191 новое заболевание, из них 14 злокачественных. Скорректировано лечение 1 827 пациентам, 1 207 человек направлены на дообследование.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова отметила, что проект "Здоровое село" доказал свою эффективность.

"Проект показал эффективность в совершенствовании знаний и навыков медработников, а также обеспечении доступности и качества оказания медпомощи сельским жителям. На I полугодие 2023 года реализация проекта запланирована в Абатском, Армизонском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области", - прокомментировала Наталья Логинова.