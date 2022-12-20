Наталья Комарова исполнит желания югорчан и жителей Макеевки в рамках акции "Елка желаний"

Губернатор автономного округа Наталья Комарова исполнит желания маленьких югорчан и жителей Макеевки в рамках акции "Елка желаний" Всероссийского проекта "Мечтай со мной" в Югре, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

В этом году сбудутся и мечты юных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Кирилл Костенков из Сугрутского района коллекционирует модели автобусов и мечтает попробовать себя в роли водителя городского транспорта. Полина Белкина из Ханты-Мансийска мечтает о лыжном костюме. Дилара Ульфатовна Атыева из Сургута всегда хотела посетить "Государственный Эрмитаж".

Алия Крокошенко из Макеевки мечтает получить в подарок от Деда Мороза поперечную флейту, Ульяна Федорова — набор для художественного творчества, а ее брат Ярослав — спортивные кроссовки.

Каждый югорчанин может стать помощником Деда Мороза и исполнить заветные желания детей и взрослых, которые сейчас нуждаются в особом внимании.