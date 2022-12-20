Страны ЕС согласовали потолок цен на газ

Страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на природный газ.

В рамках механизма коррекции рынка потолок будет установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час, или примерно 1850 евро за тысячу кубометров, сообщили в Совете ЕС.

В случае превышения порогового значения механизм будет активироваться автоматически, начиная с 15 февраля 2023 года, пишет ТАСС. Ограничение поначалу не будет распространяться на внебиржевые сделки.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия даст ответ на ограничения по газу, когда рассмотрит "все условия, связанные с принятием такого решения".