20 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В Брянской области из-за обстрела ВСУ повреждены ЖД-пути

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале привел детали обстрела Суземского района региона со стороны Украины.

"Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", - написал Богомаз.

Чуть позже он привел уточненную информацию о том, что в результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение.

Теги: Брянская область, Суземка



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