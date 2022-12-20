В Брянской области из-за обстрела ВСУ повреждены ЖД-пути

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале привел детали обстрела Суземского района региона со стороны Украины.

"Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам", - написал Богомаз.

Чуть позже он привел уточненную информацию о том, что в результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение.