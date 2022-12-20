Исследование: россияне не ощутили ухода Visa и Mastercard

Большинство граждан России не ощутили существенных перемен после ухода платежных систем Visa и Mastercard, а также отключения сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay.

Из исследования клиентов банков аудиторско-консалтинговой компании Б1 следует, что 61% россиян не заметили серьезных изменений в оплате гаджетами. Только 17% опрошенных полностью перестали пользоваться таким способом оплаты.

Сегодня бесконтактной оплатой активно пользуется молодежь, а люди старшего поколения предпочитают платить картой или наличными. Карты китайской платежной системы UnionPay завели себе лишь 2%, сообщают "Ведомости".

Напомним, в Евразийской экономической комиссии предложили создать универсальную платежную систему для стран ЕАЭС и БРИКС.