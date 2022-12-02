03 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР взял под контроль расселение аварийного дома в Нягани

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с расселением аварийного дома в Нягани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета.

Руководитель ведомства обратился к главе регионального управления СУ СК РФ Михаилу Мокшину и поручил ему представить доклад о ситуации с расселением граждан из аварийного жилья в ХМАО-Югре после появления информации о том, что жители города Нягань готовят обращение к Бастрыкину в связи с тем, что местные власти уже пять лет не могут расселить дом, признанный аварийным.

"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину доложить о сложившейся ситуации и принимаемых в регионе мерах по расселению граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении.

Теги: расселение аварийного дома, Александр Бастрыкин



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