Москва и Минск согласовали фиксированную цену на газ в 2023-ем

Россия и Белоруссия согласовали фиксированную цену на газ в 2023 г. и механизм ценообразования на ближайшие три года, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года. Цена на российский газ на следующий год для Беларуси фиксированная и выгодная", - сказал Лукашенко на брифинге в Минске после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, его цитирует "Интерфакс".

По его словам, в ближайшее время правительства двух стран формализуют достигнутые договоренности.