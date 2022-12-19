19 Декабря 2022
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Фото: Накануне.ru

Москва и Минск согласовали фиксированную цену на газ в 2023-ем

Россия и Белоруссия согласовали фиксированную цену на газ в 2023 г. и механизм ценообразования на ближайшие три года, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года. Цена на российский газ на следующий год для Беларуси фиксированная и выгодная", - сказал Лукашенко на брифинге в Минске после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, его цитирует "Интерфакс".

По его словам, в ближайшее время правительства двух стран формализуют достигнутые договоренности.

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, цена, газ



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