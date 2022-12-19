Путин в Минске согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике

Россия обсуждала с Белоруссией ценовые параметры в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил, что Россия поставляет в нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях, что подтверждает привилегированный характер партнерства стран, и является серьезной мерой поддержки белорусской экономики, пишет РИА Новости.

"Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики, и, будем считать, все основные параметры, в том числе и параметры такие чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.