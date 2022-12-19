Губернатор Тюменской области наградил лидеров тюменской молодежи

72 жителя Тюменской области стали победителями четвертой региональной конкурсной программы "Молодежная лидерская премия". Награды организаторам социально значимых молодежных проектов и событий торжественно вручил глава региона Александр Моор, сообщает пресс-служба губернатора.

"Сегодня в Тюменской области действует более 500 молодежных сообществ. За каждым из них стоит неравнодушный и амбициозный лидер. Поэтому перед нами стояла непростая задача – выбрать лучших из лучших. Ваши проекты касаются разных тем: экология, добровольчество, медиа и кино, творчество, развитие туризма и предпринимательства, образование и наука. Лидеры молодежных сообществ выступают инициаторами и проводниками новых взглядов, прогрессивных идей", – заявил Александр Моор.

Тюменские молодежные сообщества ежегодно проводят порядка 5 тыс. событий и проектов, которые охватывают важные сферы жизни области. В регионе успешно работает сеть из семи общественных пространств. В ближайшие несколько лет она расширится, отметил губернатор. В Тюменской области созданы необходимые условия для развития молодежи. Проводятся конкурс молодежных проектов "Моя идея" и творческий конкурс "Цех". В рамках крупного регионального конкурса грантов проходит номинация, направленная на поддержку молодежных инициатив. Проекты тюменских молодежных сообществ получают высокую оценку на федеральном уровне. Только в 2022 г. общая сумма выигранных молодежью грантов превысила 101 млн руб.

По итогам конкурсной программы "Молодежная лидерская премия", которая прошла при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей", будет создан онлайн-каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее", сообщил заместитель губернатора Павел Белявский.

"Мы искали и нашли настоящих лидеров, которые могут влиять на людей, меняя к лучшему наше общество, видят проблемы и хотят их решать", – сказал он.